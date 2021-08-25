Водій автомобіля BMW на єврономерах зіткнувся з деревом в Одеській області і загинув

ДТП з летальним результатом сталося на трасі Одеса-Рені в останній час. Подробиці аварії розповіли в прес - службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

Як повідомили в поліції, 53-річний водій BMW, рухаючись з Одеси в бік Ізмаїла, не впорався зкеруваннямиврізався в дерево біля дороги.

Від удару він отримав травми несумісні з життям. Його 39-річного пасажира у важкому стані госпіталізували в місцеву лікарню

Поліцейські розслідують всі обставини ДТП. Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз, ведеться слідство.

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