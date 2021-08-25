Водитель автомобиля BMW на еврономерах столкнулся с деревом в Одесской области и погиб

ДТП с летальным исходом случилось на трассе Одесса-Рени в вчернее время. Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Как сообщили в полиции, 53-летний водитель BMW, двигаясь из Одессы в сторону Измаила, не справился суправлениемиврезался в дерево у дороги.

От удара он получил травмы несовместимые с жизнью. Его 39-летнего пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу

Полицейские расследуют все обстоятельства ДТП. Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

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