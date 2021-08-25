Грозові хмари знову йде на Одесу

В Одесі та області оголосили перший рівень небезпеки через погодні умови

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС України.

У четвер, 26 серпня синоптики з Укргідрометцентру обіцяють в нашому регіоні грози зі зливами, в окремих районах град (6-9 мм) і шквали. Під час негоди можливе посилення вітру до 15-20 метрів в секунду.

Стан погоди на Одещині оцінюється, як потенційно небезпечний.

Рівень небезпеки перший (жовтий).

За даними метеорологів, погодні умови погіршаться в другій половині дня.

Температура вночі становитиме 18-19 градусів, вдень 23-26 градусів. Температура морської води повинна бути не нижче 21-22 градусів.

Зазначимо, що синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий і червоний. Під час жовтого рівня небезпеки синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні в зоні дії погодних явищ. Такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

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