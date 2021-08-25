Грозовые тучи снова идет на Одессу

В Одессе и области объявили первый уровень опасности из-за погодных условий

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В четверг, 26 августа синоптики из Укргидрометцентра обещают в нашем регионе грозы с ливнями, в отдельных районах град (6-9 мм) и шквалы. Во время непогоды возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Состояние погоды на Одесчине оценивается, как потенциально опасное.

Уровень опасности первый (желтый).

По данным метеорологов, погодные условия ухудшатся во второй половине дня.

Температура ночью составит 18-19 градусов, днем 23-26 градусов. Температура морской воды должна быть не ниже 21-22 градусов.

Отметим, что синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений. Такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Напомним, что циклон надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

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