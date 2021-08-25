В Одесі відбійник наскрізь проткнув іномарку
Страшна ДТП сталася в середу, 25 серпня на об'їзній дорозі. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Х. Одеси", передає Politeka.net.
За словами очевидців, водій Toyota Camry в районі з'їзду на трасу Київ-Одеса не впорався з керуванням і врізався у відбійник.
Удар був такої сили, що металева конструкція не витримала і проткнула салон автомобіля наскрізь.
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На місці події працює швидка і поліція.
Точна кількість постраждалих в аварії уточнюється.
У прес-службі ГУНП поки не коментують страшну ДТП.
Раніше ми повідомляли, вранці 25 серпня на вулиці Ніжинській, 5 впала софора і придавила припаркований на тротуарі білий мікроавтобус.
Одесити своїми силами ліквідували наслідки події.
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