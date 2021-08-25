В Одессе отбойник насквозь проткнул иномарку
Страшное ДТП случилось в среду, 25 августа на объездной дороге. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Х. Одессы», передает Politeka.net.
По словам очевидцев, водитель Toyota Camry в районе съезда на трассу Киев-Одесса не справился с управлением и врезался в отбойник.
Удар был такой силы, что металлическая конструкция не выдержала и проткнула салон автомобиля насквозь.
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На месте происшествия работает скорая и полиция.
Точное число пострадавших в аварии уточняется.
В пресс-службе ГУНП пока не комментируют жуткое ДТП.
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