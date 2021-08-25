Удар был очень сильный

В Одессе отбойник насквозь проткнул иномарку

Страшное ДТП случилось в среду, 25 августа на объездной дороге. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Х. Одессы», передает Politeka.net.

По словам очевидцев, водитель Toyota Camry в районе съезда на трассу Киев-Одесса не справился с управлением и врезался в отбойник.

Удар был такой силы, что металлическая конструкция не выдержала и проткнула салон автомобиля насквозь.

На месте происшествия работает скорая и полиция.

Точное число пострадавших в аварии уточняется.

В пресс-службе ГУНП пока не комментируют жуткое ДТП.

Ранее мы сообщали, утром 25 августа на улице Нежинской, 5 рухнула софора и придавила припаркованный на тротуаре белый микроавтобус.

Одесситы своими силами ликвидировали последствия происшествия.

Напомним, что пьяный водитель БМВ забрал жизнь человека в центре Одессы, кадры: его пытаются отмазать

Как сообщала Politeka, в салоне была мама с малышами: Тойоту смяло от удара грузовика на одесской трассе, кадры

Также Politeka сообщала, что в Одессе авто влетело в остановку с людьми: первые кадры с места масштабной аварии