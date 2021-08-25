У центрі Одеси впало величезне дерево на тротуар, серйозно дісталося мікроавтобусу

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Деревопад зафіксували вранці 25 серпня на вулиці Ніжинській, 5. Там завалилася софора і придавила припаркований на тротуарі білий мікроавтобус.

Поки не ясно на скільки сильно постраждав транспортний засіб.

На відео можна побачити, що кілька місцевих жителів власноруч ліквідують наслідки події. Вони перетягують величезні гілки з машини. До того ж багато маленьких потрапляли на пішохідну частину.

Про постраждалих інформації немає.

Деревопади-часте явище в Одесі. Наприклад, минулого місяця на вулиці Героїв Крут, 40 впала Стара шовковиця. Дерево не тільки перекрило двір місцевим жителям, а й розчавило кілька машин.

А на вулиці Пастера гілка старого клена завалилася на автомобіль туристів, які приїхали на відпочинок до Одеси.

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