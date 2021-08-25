У центрі Одеси впало величезне дерево на тротуар, серйозно дісталося мікроавтобусу
Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Деревопад зафіксували вранці 25 серпня на вулиці Ніжинській, 5. Там завалилася софора і придавила припаркований на тротуарі білий мікроавтобус.
Поки не ясно на скільки сильно постраждав транспортний засіб.
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На відео можна побачити, що кілька місцевих жителів власноруч ліквідують наслідки події. Вони перетягують величезні гілки з машини. До того ж багато маленьких потрапляли на пішохідну частину.
Про постраждалих інформації немає.
Деревопади-часте явище в Одесі. Наприклад, минулого місяця на вулиці Героїв Крут, 40 впала Стара шовковиця. Дерево не тільки перекрило двір місцевим жителям, а й розчавило кілька машин.
А на вулиці Пастера гілка старого клена завалилася на автомобіль туристів, які приїхали на відпочинок до Одеси.
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