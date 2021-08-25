Одеситів і гостей попередили про небезпечні пам'ятки в самому центрі міста
Так, у Міськсаду маленька дитина серйозно постраждала біля скульптурної компазиції"Одеський час". Про це розповіла мама хлопчика Вікторія Вакулевська на сторінці в
За словами одеситки, її син гуляв з бабусею біля пам'ятника. Раптово він вирвався з її рук, оступився і впав на карачки.
Хлопчик не тільки забився, але і отримав опіки, так як бронза, з якої зроблена скульптура сильно нагрілася на сонці.
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За словами матері, у малюка були обпалені долоні обох рук і коліна. Травми були серйозними-довелося викликати швидку допомогу.
У лікарні медики зафіксували опіки 2-го ступеня.
Одеситка показала травми свого сина на фото і попередила всіх батьків, які збираються прогулюватися біля цього пам'ятника, щоб були обережніше, інакше ситуація може повторитися.
"Бережіть себе і своїх рідних!"- резюмувала жінка.
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