В Одесі затримали іноземця у футболці з російським прапором
Відомо, що чоловік прийшов у футболці з прапором РФ на підняття українського прапора.
В результаті чого ледь не виник конфлікт з чоловіком, який зробив зауваження провокатору.
Організатори попросили його вийти за розмітку, яка була нанесена навколо військового оркестру, він почав обурюватися.
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Іноземець спробував втекти, але поліцейські наздогнали його і наділи наручники.
До слова, день Державного Прапора сьогодні відзначають в Україні
У столиці Росії також вирішили відзначити українське свято підняттям синьо-жовтого прапора прямо біля Кремля.
На даний момент невідомо, хто і навіщо підняв український прапор в Москві.
Відео розмістила у своєму Telegram-каналі народний депутат Юлія Гришина.
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