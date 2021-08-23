В Одесі затримали іноземця у футболці з російським прапором

Відомо, що чоловік прийшов у футболці з прапором РФ на підняття українського прапора.

В результаті чого ледь не виник конфлікт з чоловіком, який зробив зауваження провокатору.

Організатори попросили його вийти за розмітку, яка була нанесена навколо військового оркестру, він почав обурюватися.

Іноземець спробував втекти, але поліцейські наздогнали його і наділи наручники.



До слова, день Державного Прапора сьогодні відзначають в Україні

У столиці Росії також вирішили відзначити українське свято підняттям синьо-жовтого прапора прямо біля Кремля.

На даний момент невідомо, хто і навіщо підняв український прапор в Москві.

Відео розмістила у своєму Telegram-каналі народний депутат Юлія Гришина.

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