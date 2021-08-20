Погода спекотної не буде

Синоптик повідомили, чого чекати від погоди в Одесі на вихідні дні

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гіброметцентр Чорного та Азовського морів.

У суботу, 21 серпня перша половина дня в Одесі буде ясною, а після обіду з'являться Хмари. Однак цього дня опадів меторологи не обіцяють.

Вдень температура становитиме від + 26 до +28 градусів, вночі температура триматиметься в межах від +17 до + 19 градусів.

Температура морської води + 19 + 20 градусів.

Вітер північно-західний, 9-14 метро в секунду.

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі + 14 ... +19 градусів, вдень +23+28.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 22 серпня в Одесі небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів.

Вітер північний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі + 13 ... +18 градусів, вдень повітря прогріється до +30.

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