Погода жаркой не будет

Синоптик сообщили, чего ждать от погоды в Одессе на выходные дни

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гиброметцентр Черного и Азовского морей.

В субботу, 21 августа первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда появятся облака. Однако в этот день осадков меторологи не обещают.

Днем температура составит от +26 до +28 градусов, ночью температура будет держаться в переделах от +17 до +19 градусов.

Температура морской воды +19+20 градусов.

Ветер северо-западный, 9-14 метро в секунду.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью +14…+19 градусов, днем ​​+23+28.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 22 августа в Одессе небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Ветер северный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью +13…+18 градусов, днем воздух прогреется до ​​+30.

Напомним, что субтропический циклон несется в Одесскую область: людей предупредили об опасности

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