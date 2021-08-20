Синоптик сообщили, чего ждать от погоды в Одессе на выходные дни
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гиброметцентр Черного и Азовского морей.
В субботу, 21 августа первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда появятся облака. Однако в этот день осадков меторологи не обещают.
Днем температура составит от +26 до +28 градусов, ночью температура будет держаться в переделах от +17 до +19 градусов.
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Температура морской воды +19+20 градусов.
Ветер северо-западный, 9-14 метро в секунду.
В Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью +14…+19 градусов, днем +23+28.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, 22 августа в Одессе небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью +13…+18 градусов, днем воздух прогреется до +30.
Напомним, что субтропический циклон несется в Одесскую область: людей предупредили об опасности
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