У четвер, 19 серпня погодні умови в Одеській області оцінюють як потенційно небезпечні
Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Politeka.net.
Так, по всій території області діє штормове попередження до кінця доби.
Протягом дня і ввечері синоптики прогнозують сильні, але короткочасні опади з грозами. Також очікуються пориви шквального вітру до 15-20 метрів в секунду.
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В окремих районах Одеської області метеорологи попереджають про град.
В результаті негоди температура повітря знизиться, вдень буде не вище + 23 градусів.
Стан погоди на Одещині оцінюється, як потенційно небезпечний.
20 серпня метеоумови в регіоні обіцяють стабілізуватися.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, видимість під час дощу не більше 1-2 км.
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