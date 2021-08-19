Чого чекати від погоди?

У четвер, 19 серпня погодні умови в Одеській області оцінюють як потенційно небезпечні

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Politeka.net.

Так, по всій території області діє штормове попередження до кінця доби.

Протягом дня і ввечері синоптики прогнозують сильні, але короткочасні опади з грозами. Також очікуються пориви шквального вітру до 15-20 метрів в секунду.

В окремих районах Одеської області метеорологи попереджають про град.

В результаті негоди температура повітря знизиться, вдень буде не вище + 23 градусів.

Стан погоди на Одещині оцінюється, як потенційно небезпечний.

20 серпня метеоумови в регіоні обіцяють стабілізуватися.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, видимість під час дощу не більше 1-2 км.

Нагадаємо, що циклон насувається на Одесу, оголошено штормове попередження

Ще Politeka писала, що стихія з градом обрушилася на Одещину, зірвані дахи, повалені дерева і стовпи: кадри негоди

Також Politeka повідомляла, в Одеській області оголошено штормову небезпеку: "Не виходьте на вулицю"