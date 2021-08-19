Чего ждать от погоды?

В четверг, 19 августа погодные условия в Одесской области оценивают как потенциально опасные

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Politeka.net.

Так, по всей территории области действует штормовое предупреждение до конца суток.

В течении дня и вечером синоптики прогнозируют сильные, но кратковременные осадки с грозами. Также ожидаются порывы шквального ветра до 15-20 метров в секунду.

В отдельных районах Одесской области метеорологи предупреждают о граде.

В результате непогоды температура воздуха понизится, днем будет не выше +23 градусов.

Состояние погоды на Одесчине оценивается, как потенциально опасное.

20 августа метеоусловия в регионе обещают стабилизироваться.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, видимость во время дождя не больше 1-2 км.

Напомним, что циклон надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

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