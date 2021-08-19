Пасажири трамвая силою вивели чоловіка з транспорту в Одесі
Це зняли на відео очевидці і виклали в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Скандальний інцидент трапився ввечері в трамваї №1.
За словами очевидців, п'яний чоловік грубо матюкався і намагався закурити в салоні трамвая. Це не сподобалося іншим пасажирам.
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Кілька міцних хлопців за допомогою фізичного насильства виштовхали порушника порядку з салону трамвая.
Всього відео триває 40 секунд. За кадром чутні засуджують вигуки інших пасажирів.
"Хлопці, ну навіщо це треба?",- обурюється жінка.
Раніше ми повідомляли, в Одесі чоловік, що їхав в 168 маршрутці, пхнув ногою жінку, коли вона виходила з транспорту. Це не сподобалося іншим пасажирам. Вони витягли грубіяна на вулицю і накинулися на нього всім натовпом.
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