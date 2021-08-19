Атмосферний фронт захопив Одесу, буде дощитиме і прохолодно

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

У четвер, 19 серпня температура різко знизиться знизиться до +18...+23 градусів.

Ранкові Хмари затримаються в Одесі до вечора, а потім розсіяться. З ранку йтиме дощ c грозою, який закінчиться тільки ближче до вечора.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.

У той же час температура води в Чорному морі продовжить рости і сьогодні складе 25,8 градусів, на 0,2 градуса тепліше, ніж вчора. Синоптики вважають її найоптимальнішою для тривалих купань.

В Одеській області прогнозується мінлива хмарність, вночі та вранці місцями сильний дощ, грозу. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду, вночі і вранці під час грози шквали до 15-20 метрів в секунду. Температура вночі – 14-19 °С, вдень-22-27 °С.

Через дощ на дорогах області вночі та вранці видимість становитиме не більше одного-двох кілометрів.

У п'ятницю, 20 серпня опади будуть малоймовірні. Температура повітря почне зростати. Вночі +18..+ 22 градуси, вдень прогріється до +26+27 градусів. Помірний вітер буде дути з півночі.

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