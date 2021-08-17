На Одеську область насувається атмосферний фронт, оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки
Як передає Politeka.net, про погіршення погодних умов мешканців попередили в ДСНС та Укргідрометцентрі.
За прогнозами метеорологів, у середу, 18 серпня на території Одеської області очікуються сильні дощі з грозами, місцями градом.
Також прогнозується шквальний вітер з поривами до 15-20 метрів в секунду.
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По всьому регіону рятувальники оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Це означає, що такі погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Під час негоди рекомендується дотримуватися підвищеної обережності і пильність, стежити за повідомленнями про можливі погіршення погоди.
Зазначимо, синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook попередила, що атмосферний фронт Північно-Західного циклону Luciano принесе в Україну не тільки опади, але і зниження температури.
Нагадаємо, що циклон насувається на Одесу, оголошено штормове попередження
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