В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий

На Одесскую область надвигается атмосферный фронт, объявлен первый (желтый) уровень опасности

Как передает Politeka.net, об ухудшении погодных условий жителей предупредили в ГСЧС и Укргидрометцентре.

По прогнозам метеорологов, в среду, 18 августа на территории Одесской области ожидаются сильные дожди с грозами, местами градом.

Также прогнозируется шквальный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

По всему региону спасатели объявили первый (желтый) уровень опасности.

Это означает, что такие погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Во время непогоды рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и бдительность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.

Отметим, синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook предупредила, что атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano принесет в Украину не только осадки, но и снижение температуры.

Напомним, что циклон надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

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