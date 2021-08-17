На Одесскую область надвигается атмосферный фронт, объявлен первый (желтый) уровень опасности
Как передает Politeka.net, об ухудшении погодных условий жителей предупредили в ГСЧС и Укргидрометцентре.
По прогнозам метеорологов, в среду, 18 августа на территории Одесской области ожидаются сильные дожди с грозами, местами градом.
Также прогнозируется шквальный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
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По всему региону спасатели объявили первый (желтый) уровень опасности.
Это означает, что такие погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Во время непогоды рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и бдительность, следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.
Отметим, синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook предупредила, что атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano принесет в Украину не только осадки, но и снижение температуры.
Напомним, что циклон надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение
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