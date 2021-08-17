Напередодні нового навчального року в Одесі заявили про брак підручників
Про проблему повідомила керівник Департаменті освіти Одеської міськради Олена Буйневич, пишуть місцеві
Чиновниця каже, що на даний момент повністю забезпечені книгами тільки учні з першого по треті класи, а також стара школа. А ось дітям з п'ятого по сьомий клас не вистачає близько 20% навчальної літератури.
У той же час поставки підручників для 4 і 8 класів очікуються кінця літа.
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Буйневич пояснила, що підручники закуповуються за бюджетні гроші, однак держава не виділила їх у повному обсязі.
Директор департаменту порадила батькам не впадати у відчай, а використовувати електронні версії книг.
Потрібно сказати, що схожа ситуація вже спостерігалася в Одесі минулого року. Тоді майже 50 тисяч дітей залишилися без навчальної літератури українською мовою. Школи намагалися вирішити проблему за допомогою буккросингу-змінювалися книгами з іншими навчальними закладами.
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