Під Одесою перекинулася фура, завантажена зерном, вміст посипався на проїжджаюче авто і дорогу

Аварія трапилася вранці 17 серпня на трасі Київ-Одеса. Про це повідомив телеграм-канал «Х. Одеса», показавши кадри з місця події, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На відео видно, як вантажівка MAN з причепом перекинулася посеред дороги, висипавши зерно на проїжджу частину. Поруч з нею стоїть легковик, який потрапив під лавину зерна. Авто застрягло і не може самостійно продовжити рух.

Очевидці припускають, що водій фури втратив керування і врізався у відбійник, після чого транспорт перекинувся. Вони кажуть, що зіткнення з легковиком не було.

На щастя, водії обох транспортних засобів не постраждали.

Схожа аварія трапилася рівно місяць тому на автодорозі Київ-Одеса біля річки Великий Куяльник. Про неї ми писали раніше.

Тоді водій фури, яка перевозила зерно, не впорався з керуванням, влетів у відбійник, внаслідок чого перекинувся.

Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео

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