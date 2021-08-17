Под Одессой перевернулась фура, загруженная зерном, содержимое посыпалось на проезжающее авто и дорогу

Авария случилась утром 17 августа на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщил телеграм-канал «Х. Одесса», показав кадры с места происшествия, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как грузовик MAN с прицепом перевернулся посреди дороги, высыпав зерно на проезжую часть. Рядом с ним стоит легковушка, которая попала под лавину зерна. Авто застряло и не может самостоятельно продолжить движение.

Очевидцы предполагают, что водитель фуры потерял управление и врезался в отбойник, после чего транспорт перевернулся. Они говорят, что столкновение с легковушкой не было.

К счастью, водители обоих транспортных средств не пострадали.

Похожая авария случилась ровно месяц назад на автодороге Киев-Одесса возле речки Большой Куяльник. О ней мы писали ранее.

Тогда водитель фуры, которая перевозила зерно, не справился с управлением, влетел в отбойник, в результате чего перевернулся.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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