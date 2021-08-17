Мешканка Одеси звинувачує водія маршрутки в хамстві і хуліганстві

Конфліктна ситуація трапилася минулого тижня в автобусі №87. Про це розповіла одеситка Марія Калмикова на сторінках соцмереж.

За словами жінки, 12 серпня вона разом з дітьми їхала з санаторію "Хаджибей" в Одесу. На виході з маршрутки на кінцевій зупинці пасажирка показала посвідчення, що у неї діти з особливими потребами, вона їх супроводжує і вони мають право безкоштовного проїзду.

Це викликало агресію у водія.

Маршрутник став лаятися і вимагати оплатити проїзд.

Марія стверджує, що водій затиснув дверима її руку і кричав їй, щоб вона "здохла" і "не плодила у**юдків і виродків". Постраждала викликала поліцію, але на виклик ніхто і не приїхав.

Після конфлікту одеситці стало погано. Вона знепритомніла і перехожі викликали для неї швидку допомогу.

Прибулі медики запідозрили у Марії "ішемічний інсульт", але в лікарню везти разом з дітьми відмовилися.

Жінка каже, що тільки з третього разу їй вдалося викликати поліцію, після чого вона написала заяву.

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