Мешканка Одеси звинувачує водія маршрутки в хамстві і хуліганстві
Конфліктна ситуація трапилася минулого тижня в автобусі №87. Про це розповіла одеситка Марія Калмикова на сторінках соцмереж.
За словами жінки, 12 серпня вона разом з дітьми їхала з санаторію "Хаджибей" в Одесу. На виході з маршрутки на кінцевій зупинці пасажирка показала посвідчення, що у неї діти з особливими потребами, вона їх супроводжує і вони мають право безкоштовного проїзду.
Це викликало агресію у водія.
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Маршрутник став лаятися і вимагати оплатити проїзд.
Марія стверджує, що водій затиснув дверима її руку і кричав їй, щоб вона "здохла" і "не плодила у**юдків і виродків". Постраждала викликала поліцію, але на виклик ніхто і не приїхав.
Після конфлікту одеситці стало погано. Вона знепритомніла і перехожі викликали для неї швидку допомогу.
Прибулі медики запідозрили у Марії "ішемічний інсульт", але в лікарню везти разом з дітьми відмовилися.
Жінка каже, що тільки з третього разу їй вдалося викликати поліцію, після чого вона написала заяву.
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