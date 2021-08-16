В Одеській області другу добу шукають зниклої безвісти дитини

Як пише Politeka.net , про зникнення 13-річної дівчинки розповіли в прес-службі регіонального ГУНП.

Мешканка Балти Дар'я Ємельяненко вийшла з дому 14-серпня і з тих пір про неї ніхто нічого не чув.

У поліції дали прикмети Даші і у що вона була одягнена в день зникнення.

"Середньої статури, зріст 160 сантиметрів, довге русяве волосся. Була одягнена в темно-зелену футболку, шорти і чорні кросівки», - йдеться в повідомленні.

З будь-якою інформацією про те, де знаходиться Дар'я Ємельяненко, поліція просить повідомити за телефонами (04866) 2-28-02, 066 8198526 або на спецлінію «102».

Психологи вважають, що діти тікають з дому самостійно з різних причин. Приводом може послужити навіть дрібниця: заборона, сварка, поганий настрій.

Найпоширенішою причиною відходу фахівці називають небажання батьків приймати інтереси дитини, його друзів, форму одягу або експерименти із зовнішнім виглядом. Втеча-це протест. Зазвичай за ним стоїть певна вимога дитини пом'якшити будь-які умови.

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