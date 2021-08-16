В Одесской области вторые сутки ищут пропавшего без вести ребенка
Как пишет Politeka.net , об исчезновении 13-летней девочки рассказали в пресс-службе регионального ГУНП.
Жительница Балты Дарья Емельяненко вышла из дома 14-августа и с тех пор о ней никто ничего не слышал.
В полиции дали приметы Даши и во что она была одета в день исчезновения.
«Среднего телосложения, рост 160 сантиметров, длинные русые волосы. Была одета в темно-зеленую футболку, шорты и черные кроссовки», - говорится в сообщении.
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С любой информацией о том, где находится Дарья Емельяненко, полиция просит сообщить по телефонам (04866) 2-28-02, 066 8198526 или на спецлинию «102».
Психологи считают, что дети сбегают из дома самостоятельно по разным причинам. Поводом может послужить даже мелочь: запрет, ссора, плохое настроение.
Самой распространенной причиной ухода специалисты называют нежелание родителей принимать интересы ребёнка, его друзей, форму одежды или эксперименты с внешним видом. Побег — это протест. Обычно за ним стоит определенное требование ребенка смягчить какие-либо условия.
Напомним, что с юная Аня бесследно пропала в Одессе: известны данные о девочке
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