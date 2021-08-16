В Одесі чоловік на мотоциклі дав ляпас жінці-пішоходу, яка перебігала дорогу
Після цього розгорівся конфлікт, який ледь не переріс у бійку. Про це писати Politeka.net, посилаючись на відео, яке оприлюднив місцевий телеграм-канал " Х. Одеса" (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)
За словами автора відео, пізно ввечері жінка перебігала дорогу в недозволеному місці. Це побачив байкер, що проїжджає поруч з товаришами і захотів її провчити. Чоловік зупинився і дав одеситці ляпас.
За жінку заступився інший чоловік, автор ролика, він проїжджав повз на автомобілі.
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Чоловіки вступили в словестную дискусію, яка закінчилася тим, що автор ролика вдарив байкера ногою. Той упав.
Інші байкери вирішили не втручатися в конфлікт очевидно розуміючи, що їх товариш не правий, коли накинувся на жінку. На місце викликали поліцію.
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