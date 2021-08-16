В Одессе мужчина на мотоцикле дал пощечину женщине-пешеходу, которая перебегала дорогу

После этого разгорелся конфликт, который едва не перерос в драку. Об этом пишет Politeka.net, ссылаясь на видео, которое обнародовал местный телеграм-канал «Х. Одесса» (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Как рассказал автор ролика, женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте. Это увидел ехавший мимо байкер и захотел ее проучить. Мужчина остановился и дал ей пощечину.

За женщину вступился другой мужчина, который стал снимать происходящее на телефон.

Байкер решил помахаться, но в итоге пошел в полицию писать заявление на автора видео за разбитый визор.

Другие байкеры решили не вмешиваться в конфликт очевидно понимая, что тот не прав, когда набросился на женщину.

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