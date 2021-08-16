Пасажири маршрутки випхали чоловіка з транспорту і почали вершити самосуд за агресивну поведінку

Емоції зашкалювали ввечері, 15 серпня на зупинці Крижанівка.

Кадри самосуду зняли очевидці і виклали в Telegram-канал "Одеса INFO", передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Зі слів свідків того, що відбувається, чоловік, що їхав в 168 маршрутці, пхнув ногою жінку, коли вона виходила з транспорту. Це не сподобалося іншим пасажирам. Вони витягли грубіяна на вулицю і накинулися на нього всім натовпом.

На кадрах видно, як люди по черзі наносили удари чоловікові в чорній футболці. Хтось намагався їх зупинити.

Були чутні крики і нецензурні звернення.

У підсумку, розбирання закінчилося тим, що агресивний пасажир втік.

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