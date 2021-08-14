У курортній частині Одеси загинула дитина, випавши з вікна багатоповерхівки
Трагічний інцидент трапився в суботу, 14 серпня в житловому комплексі "36 перлини" на вулиці Генуезькій в районі Аркадії. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net.
Зі слів очевидців, хлопчик випав з висоти третього поверху. Він не вижив. Дитині було всього три роки.
Також свідки події кажуть, що біда сталася в сім'ї з трьома дітьми, які сьогодні приїхали на Відпочинок з Києва. Квартира була орендована.
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На момент трагедії батьків не було вдома.
Зараз правоохоронці на місці з'ясовують всі обставини того, що відбувається, проте в прес-службі ГУНП поки нічого не коментують.
Зате користувачі в соцмережах активно обговорюють трагічний інцидент з малюком, а також висловлюють слова співчуття його батькам.
"Жесть царство Небесне Земля йому пухом",
"Батькам сил пережити трагедію",
"Бідні дітки",
"Янголятко маленьке ((((як так?
Боже, яке горе батькам",
"Царства небесного, малюкові!
А батькам сил, їм все життя тепер з цим жити
Не судіть та не судимі будете!",- пишуть в мережі.
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