Як можна було не помітити?

Водій іномарки хотів проїхати у двір, а потрапив у дорожню пастку в Одесі

Незвичайна дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері на Фонтанській дорозі в районі 7 станції,

Водій позашляховика Nissan Qashqai не помітив величезну яму і "пірнув" в неї передньою частиною автомобіля. Кадри розмістили очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Місцеві жителі кажуть, що грунт в цьому місці просів після злив і негоди, які вирували раніше.

У коментарях під Відео люди дивуються, як водій міг не помітити таку величезну яму.

Вони також жартують з цього приводу.

"Новий портал в пекло раптово відкрився на Фонтанській дорозі",

"Грунт в Одесі втомився і залишає чат",

"Нічого було ездиь по тротуарах",

"Так це ж підземний паркінг побудували",

"А якби натовп людей йшов і провалився? Походу потрібно обережніше ходити по тротуарах",

"Миттєва карма", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що в Одесі вантажівка зарилася в тротуарну плитку: відео НП

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