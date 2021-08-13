Водій іномарки хотів проїхати у двір, а потрапив у дорожню пастку в Одесі
Незвичайна дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері на Фонтанській дорозі в районі 7 станції,
Водій позашляховика Nissan Qashqai не помітив величезну яму і "пірнув" в неї передньою частиною автомобіля. Кадри розмістили очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Місцеві жителі кажуть, що грунт в цьому місці просів після злив і негоди, які вирували раніше.
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У коментарях під Відео люди дивуються, як водій міг не помітити таку величезну яму.
Вони також жартують з цього приводу.
"Новий портал в пекло раптово відкрився на Фонтанській дорозі",
"Грунт в Одесі втомився і залишає чат",
"Нічого було ездиь по тротуарах",
"Так це ж підземний паркінг побудували",
"А якби натовп людей йшов і провалився? Походу потрібно обережніше ходити по тротуарах",
"Миттєва карма", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що в Одесі вантажівка зарилася в тротуарну плитку: відео НП
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