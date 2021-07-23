Покрытие не выдержало вес фуры с прицепом

В Одессе контейнеровоз буквально зарылся колесами в тротуарную плитку

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 23 июля в посёлке Сахарный, что на окраине Одессы.

Видео с места ЧП показали в Telegram-канал "Новости Одессы", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть, как все три задних левых колеса прицепа грузового транспорта разрыли тротуарную плитку и наполовину вошли в землю. Из-за этого весь прицеп вместе с контейнером довольно сильно накренило.

По всей видимости, покрытие не выдержало вес большегруза. Не исключено, что этому поспособствовал и сильный ливень, который прошел совсем недавно.

Не так давно мы сообщали, в результате мощного ливня перевернулся и частично затонул грузовой автомобиль.

«Утонул камаз, Пересыпский мост, где ходит трамвай №20», -сообщили очевидцы.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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