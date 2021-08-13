Как можно было не заметить?

Водитель иномарки хотел проехать во двор, а попал в дорожную ловушку в Одессе

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на Фонтанской дороге в районе 7 станции,

Водитель внедорожника Nissan Qashqai не заметил огромную яму и "нырнул" в нее передней частью автомобиля. Кадры разместили очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Местные жители говорят, что почва в этом месте просела после ливней и непогоды, которые бушевали ранее.

В комментариях под видео люди удивляются, как водитель мог не заметить такую ​​огромную яму.

Они также шутят по этому поводу.

"Новый портал в ад внезапно открылся на Фонтанской дороге",

"Почва в Одессе устала и оставляет чат",

"Нечего было ездиь по тротуарам",

"Так это ж подземный паркинг построили",

"А если бы толпа людей шла и провалилась? Походу нужно осторожнее ходить по тротуарам",

"Мгновенная карма", - пишут в сети.

Напомним, что в Одессе грузовик зарылся в тротуарную плитку: видео ЧП

Еще Politeka писала, что авто сбило детей в Одессе, фото: "Переходили дорогу"

Также Politeka сообщала, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"