Водитель иномарки хотел проехать во двор, а попал в дорожную ловушку в Одессе
Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на Фонтанской дороге в районе 7 станции,
Водитель внедорожника Nissan Qashqai не заметил огромную яму и "нырнул" в нее передней частью автомобиля. Кадры разместили очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Местные жители говорят, что почва в этом месте просела после ливней и непогоды, которые бушевали ранее.
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В комментариях под видео люди удивляются, как водитель мог не заметить такую огромную яму.
Они также шутят по этому поводу.
"Новый портал в ад внезапно открылся на Фонтанской дороге",
"Почва в Одессе устала и оставляет чат",
"Нечего было ездиь по тротуарам",
"Так это ж подземный паркинг построили",
"А если бы толпа людей шла и провалилась? Походу нужно осторожнее ходить по тротуарам",
"Мгновенная карма", - пишут в сети.
Напомним, что в Одессе грузовик зарылся в тротуарную плитку: видео ЧП
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