В Одессе на поселке Котовского дети угодили под колеса иномарки, когда переходили дорогу
Авария случилась днем в пятницу, 13 августа на улице Семена Палия. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию патрульной полиции.
По данным инспекторов, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по указанной улице, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.
В полиции отметили, что дети пересекали проезжую часть в неустановленном месте.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
"Холостяк" Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."
На пассажирский поезд напали под Одессой: срочное заявление Укрзализныци
Оля Полякова отказалась работать с экс-продюсером Лободы: "Мне не нужен рядом..."
Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев: "Волнующий момент для всех"
Очевидцы вызвали скорую, которая забрала 8-летнего мальчика и 14-летнюю девочку в больницу. Они получили травмы. Детали аварии уточняются.
Ранее мы писали, в ДТП на трассе Киев-Одесса пострадала семья с маленьким ребёнком.
В селе Дачное Одесской области столкнулись Opel и Volkswagen. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, среди них - ребенок.
Авария произошла когда Volkswagen, двигаясь впереди Opel в сторону Киева, начал совершать разворот на Одессу в неустановленном месте.
Напомним, что всплыли новые детали "арбузного" ДТП под Одессой: "Хотела подзаработать на учебу"
Еще Politeka писала, что в Одессе маму с ребенком забрала скорая после ДТП, кадры: "Не убедилась в безопасности"
Также Politeka сообщала, что в Одессе авто влетело в остановку с людьми: первые кадры с места масштабной аварии