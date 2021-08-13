В Одессе на поселке Котовского дети угодили под колеса иномарки, когда переходили дорогу

Авария случилась днем в пятницу, 13 августа на улице Семена Палия. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию патрульной полиции.

По данным инспекторов, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по указанной улице, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.

В полиции отметили, что дети пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

Очевидцы вызвали скорую, которая забрала 8-летнего мальчика и 14-летнюю девочку в больницу. Они получили травмы. Детали аварии уточняются.

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В селе Дачное Одесской области столкнулись Opel и Volkswagen. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, среди них - ребенок.

Авария произошла когда Volkswagen, двигаясь впереди Opel в сторону Киева, начал совершать разворот на Одессу в неустановленном месте.

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