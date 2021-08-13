В Одесі на селищі Котовського діти попали під колеса іномарки, коли переходили дорогу
Аварія трапилася вдень у п'ятницю, 13 серпня на вулиці Семена Палія. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію патрульної поліції.
За даними інспекторів, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вказаній вулиці, скоїв наїзд на неповнолітніх пішоходів.
У поліції зазначили, що діти перетинали проїжджу частину у невстановленому місці.
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Очевидці викликали швидку, яка забрала 8-річного хлопчика і 14-річну дівчинку в лікарню. Вони отримали травми. Деталі аварії уточнюються.
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У селі Дачне Одеської області зіткнулися Opel і Volkswagen. У дорожньо - транспортній пригоді постраждали три людини, серед них-дитина.
Аварія сталася коли Volkswagen, рухаючись попереду Opel у бік Києва, почав здійснювати розворот на Одесу в невстановленому місці.
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