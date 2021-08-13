В Одесі сталася аварія за участю громадського транспорту і вантажівки

Так, стало відомо, що водій на фурі протаранив тролейбус. Аварія сталася ввечері, 12 серпня, на вулиці хімічній. Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

На кадрах видно, що вантажівка «наздогнала» тролейбус №8 і в'їхала в задню частину громадського транспорту.

У тролейбуса повністю розбите скло. Також повідомляється, що механічні пошкодження отримала сама фура.

Про постраждалих пасажирів інформації не надається.

Аварія стала причиною автомобільного затору, причому рух було ускладнено в обидві сторони.

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Рейсовий автобус "Автолюкс", який їхав з боку Одеси влетів у вантажний автомобіль.

Аварія трапилися вранці в четвер, 12 серпня, на трасі М - 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Нечаяне і зелене

Нагадаємо, що автобус повний пасажирів загорівся посеред траси Київ-Одеса: відео НП

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