В Одесі сталася аварія за участю громадського транспорту і вантажівки
Так, стало відомо, що водій на фурі протаранив тролейбус. Аварія сталася ввечері, 12 серпня, на вулиці хімічній. Про це повідомляють місцеві
На кадрах видно, що вантажівка «наздогнала» тролейбус №8 і в'їхала в задню частину громадського транспорту.
У тролейбуса повністю розбите скло. Також повідомляється, що механічні пошкодження отримала сама фура.
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Про постраждалих пасажирів інформації не надається.
Аварія стала причиною автомобільного затору, причому рух було ускладнено в обидві сторони.
До цього ми повідомляли, на одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Рейсовий автобус "Автолюкс", який їхав з боку Одеси влетів у вантажний автомобіль.
Аварія трапилися вранці в четвер, 12 серпня, на трасі М - 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Нечаяне і зелене
Нагадаємо, що автобус повний пасажирів загорівся посеред траси Київ-Одеса: відео НП
Ще Politeka писала, що трагедія на трасі Київ-Одеса, автобус влетів у вантажівку: вижили не всі
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