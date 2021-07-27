На трассе международного значения Одесса-Киев произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие
Около четырех часов утра 27 июля возле пгт Любашевка Подольского района пассажирский автобус, который ехал из Молдовы в Киев, влетел в зерновоз. О смертельной аварии сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с фурой, стоявшей на обочине.
К сожалению, не обошлось без жертв, один пассажир погиб.
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
"Почти всмятку": отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП
На Киевщине ввели "новый" карантин, детали: "в радиусе 10 км опасными считаются..."
Новая вспышка COVID-19 в Украине: ВОЗ сделала прогноз о штамме Дельта, "в 1,6 раза агрессивнее других"
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
Также в аварии пострадали еще четыре человека - пассажиры автобуса Киев-Кишинев, все они доставлены в больницу с различными травмами.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, медики оказывают помощь пассажирам. Движение на 309 километре автодороги затруднено.
Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП
Еще Politeka писала, что туристы оказались в ловушке из-за потопа в Одессе: детали и кадры спасательной операции
Также Politeka сообщала, что автобус с пассажирами попал под обстрел средь белого дня: появилось фото с места ЧП