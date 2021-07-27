На трассе международного значения Одесса-Киев произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие

Около четырех часов утра 27 июля возле пгт Любашевка Подольского района пассажирский автобус, который ехал из Молдовы в Киев, влетел в зерновоз. О смертельной аварии сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с фурой, стоявшей на обочине.

К сожалению, не обошлось без жертв, один пассажир погиб.

Также в аварии пострадали еще четыре человека - пассажиры автобуса Киев-Кишинев, все они доставлены в больницу с различными травмами.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, медики оказывают помощь пассажирам. Движение на 309 километре автодороги затруднено.

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