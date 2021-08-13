В Одессе случилась авария с участием общественного транспорта и грузовика

Так, стало известно, что водитель на фуре протаранил троллейбус. Авария произошла вечером, 12 августа, на улице Химической. Об этом сообщают местные СМИ .

На кадрах видно, что грузовик «догнал» троллейбус №8 и въехал в заднюю часть общественного транспорта.

У троллейбуса полностью разбито стекло. Также сообщается, что механические повреждения получила сама фура.

О пострадавших пассажирах информации не предоставляется.

Авария стала причиной автомобильного затора, причем движение было затруднено в обе стороны.

До этого мы сообщали, на одесской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Рейсовый автобус «Автолюкс», который ехал со стороны Одессы влетел в грузовой автомобиль.

Авария случились утром в четверг, 12 августа, на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск между селами Нечаянное и Зеленое

Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП

Еще Politeka писала, что трагедия на трассе Киев-Одесса, автобус влетел в грузовик: выжили не все

Также Politeka сообщала, что грузовик попал в ДТП на одесской трассе и забрал жизнь человека: кадры аварии