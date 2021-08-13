В Одессе случилась авария с участием общественного транспорта и грузовика
Так, стало известно, что водитель на фуре протаранил троллейбус. Авария произошла вечером, 12 августа, на улице Химической. Об этом сообщают местные
На кадрах видно, что грузовик «догнал» троллейбус №8 и въехал в заднюю часть общественного транспорта.
У троллейбуса полностью разбито стекло. Также сообщается, что механические повреждения получила сама фура.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Дан Балан после скандала Кароль в Одессе приехал туда с двумя блондинками: "Я бы тоже хотела"
Оля Полякова отказалась работать с экс-продюсером Лободы: "Мне не нужен рядом..."
Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев: "Волнующий момент для всех"
Ушла из жизни звезда «Москва слезам не верит» и «Папиных дочек»: подробности трагедии
О пострадавших пассажирах информации не предоставляется.
Авария стала причиной автомобильного затора, причем движение было затруднено в обе стороны.
До этого мы сообщали, на одесской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Рейсовый автобус «Автолюкс», который ехал со стороны Одессы влетел в грузовой автомобиль.
Авария случились утром в четверг, 12 августа, на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск между селами Нечаянное и Зеленое
Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП
Еще Politeka писала, что трагедия на трассе Киев-Одесса, автобус влетел в грузовик: выжили не все
Также Politeka сообщала, что грузовик попал в ДТП на одесской трассе и забрал жизнь человека: кадры аварии