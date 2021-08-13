Антициклон Elfi принесе в Одесу поривчастий вітер
У п'ятницю, 13 серпня одесити та гості міста зможуть насолодитися комфортною погодою завдяки антициклону Elfi. У цей день очікується спад спеки і поривчастий північний вітер зі швидкістю, 7-12 метрів в секунду.
За прогнозами Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, вдень в Одесі температура повітря складе від 27 до 29 градусів тепла, ближче до ночі відмітка на термометрі опуститься до 17-19 зі знаком плюс.
Чорне море біля берегів Одеси буде неспокійним. Хвилі піднімуться до 0,7 метра у висоту. Температура морської води складе 21-22 ° C.
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По Одеській області метеорологи обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі + 15 +20 градусів, вдень коливатиметься в межах+27 + 32. На автошляхах області видимість хороша.
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