Антициклон Elfi принесет в Одессу порывистый ветер

В пятницу, 13 августа одесситы и гости города смогут насладится комфортной погодой благодаря антициклону Elfi. В этот день ожидается спад жары и порывистый северный ветер со скоростью, 7-12 метров в секунду.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем в Одессе температура воздуха составит от 27 до 29 градусов тепла, ближе к ночи отметка на термометре опустится до 17-19 со знаком плюс.

Черное море у берегов Одессы будет беспокойным. Волны поднимутся до 0,7 метра в высоту. Температура морской воды составит 21-22 ° C.

По Одесской области метеорологи обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью +15+20 градусов, днем ​​будет колебаться в пределах +27+32. На автодорогах области видимость хорошая.

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