Нашестя медуз псує відпочинок туристам в Затоці Одеської області

Дійшло до того, що деякі відпочиваючі вирішили боротися з медузами-корнеротами голими руками.

Так, в Telegram-каналі "Одеса як вона є" з'явилося відео, на якому показано, як чоловіки виносять в руках величезних медуз на берег.

В описі до відео йдеться, що на момент зйомки чоловіка винесли і викинули вже більше 5 десятків медуз.

Треба відзначити, що в коментарях розгорілася палка дискусія. Не всім людям сподобався такий метод боротьби з корнеротами. Деякі встали на захист медуз, доводячи, що вони важливі для моря.

Інші порахували, що занадто багато і вони постійно когось жалять, тому у вчинку чоловіків не бачать нічого поганого.

"У морі - вони гості, а не медузи. Нетямущий",,

"Желейний замок будують",

" А якщо, не дай Бог, вжалить вашої дитини? Що тоді будете робити? В істериці плакати? Типу: "ой, допоможіть! Моє дитя медуза вжалила. Я не знаю що робити " МУЖИКАМ треба навпаки спасибі сказати!!!!",

"Ну і нехай, менше в морі буде, раптом вони їх їдять",

"Це від туристів в серпні діватися нікуди",

"Ну, мужики не приносять нікому ні шкоди, ні користі...Нехай займаються хернею і далі. Мені, наприклад, не шкода)))",

"Треба ж якось відпочинок рятувати",

"Понаїхало за таке штрафувати потрібно! Село безмозка", - висловлюються в мережі.

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