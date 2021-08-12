В одному з сіл Одеської області ввели карантин і справа не в коронавірусі

Так, з 10 серпня на території села Бурлача Балка, що біля Чорноморська оголошено карантинний режим по картопляній молі. Про це повідомили в прес-службі Одеської ОДА .

Картопляна міль (фторимея) знищує всі рослини сімейства пасльонових. Не тільки картоплю, а й помідори з баклажанами та інші.

Відзначається, що карантинні обмеження стосуються, в першу чергу, не людей, а Перевезення вантажів. Особливо рослин сімейства пасльонових. Карантин діятиме, поки в селі не знищать всі осередки поширення шкідливої комахи.

Головне обмеження - це заборона на вивезення картоплі та інших пасльонових без документів, які підтверджують, що плоди не заражені личинками молі.

Землекористувачам та суб'єктам господарювання всіх форм власності рекомендовано:

- суворо дотримуватися карантинних вимог на територіях, де введено карантинний режим;

- надавати послуги з вантажоперевезення тільки за наявності карантинного та фітосанітарного сертифікатів;

- здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, ділянок у період розвитку картопляної молі на предмет виявлення шкідника.

Карантинний режим діятиме до остаточного знищення вогнищ картопляної молі.

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