В одном из сел Одесской области ввели карантин и дело не в коронавирусе
Так, с 10 августа на территории села Бурлачья Балка, что возле Черноморска объявлен карантинный режим по картофельной моли. Об этом сообщили в прес-сслужбе Одесской
Картофельная моль (фторимея) уничтожает все растения семейства пасленовых. Не только картошку, но и помидоры с баклажанами и другие.
Отмечается, что карантинные ограничения касаются, в первую очередь, не людей, а перевозки грузов. В особенности растений семейства пасленовых. Карантин будет действовать, пока в селе не уничтожат все очаги распространения вредного насекомого.
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Главное ограничение – это запрет на вывоз картофеля и других пасленовых без документов, которые подтверждают, что плоды не заражены личинками моли.
Землепользователям и субъектам хозяйствования всех форм собственности рекомендовано:
- строго соблюдать карантинных требований на территориях, где введен карантинный режим;
- предоставлять услуги по грузоперевозке только при наличии карантинного и фитосанитарного сертификатов;
- осуществлять систематический мониторинг земельных угодий, участков в период развития картофельной моли на предмет выявления вредителя.
Карантинный режим будет действовать до окончательного уничтожения очагов картофельной моли.
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