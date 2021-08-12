В одном из сел Одесской области ввели карантин и дело не в коронавирусе

Так, с 10 августа на территории села Бурлачья Балка, что возле Черноморска объявлен карантинный режим по картофельной моли. Об этом сообщили в прес-сслужбе Одесской ОГА .

Картофельная моль (фторимея) уничтожает все растения семейства пасленовых. Не только картошку, но и помидоры с баклажанами и другие.

Отмечается, что карантинные ограничения касаются, в первую очередь, не людей, а перевозки грузов. В особенности растений семейства пасленовых. Карантин будет действовать, пока в селе не уничтожат все очаги распространения вредного насекомого.

Главное ограничение – это запрет на вывоз картофеля и других пасленовых без документов, которые подтверждают, что плоды не заражены личинками моли.

Землепользователям и субъектам хозяйствования всех форм собственности рекомендовано:

- строго соблюдать карантинных требований на территориях, где введен карантинный режим;

- предоставлять услуги по грузоперевозке только при наличии карантинного и фитосанитарного сертификатов;

- осуществлять систематический мониторинг земельных угодий, участков в период развития картофельной моли на предмет выявления вредителя.

Карантинный режим будет действовать до окончательного уничтожения очагов картофельной моли.

Напомним, что новый карантин введен на Одесчине: массовые очаги заражения на большой территории, детали

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения