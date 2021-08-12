На одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
Рейсовий автобус "Автолюкс", який їхав з боку Одеси влетів у вантажний автомобіль.
Аварія трапилися вранці в четвер, 12 серпня, на трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Ненавмисне і Зелене, повідомляє видання
Причини, за якими пасажирський автобус в'їхав в задню частину вантажного автомобіля, поки невідомі.
Також немає інформації про потерпілих.
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На кадрах видно, що передна частина автобуса получілас істотні пошкодження, також у траснпорта розбите лобове скло.
Після аварії на трасі утворилася величезна пробка з автомобілів.
Раніше ми писали, про смертельну аварію між автобусом і фурою.
Близько четвертої години ранку біля смт Любашівка Подільського району пасажирський автобус, який їхав з Молдови до Києва, влетів у зерновоз.
На жаль, не обійшлося без жертв, один пасажир загинув.
Нагадаємо, що автобус повний пасажирів загорівся посеред траси Київ-Одеса: відео НП
Ще Politeka писала, що трагедія на трасі Київ-Одеса, автобус влетів у вантажівку: вижили не всі
Також Politeka повідомляла, що вантажівка потрапила в ДТП на одеській трасі і забрала життя людини: кадри аварії