На одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода

Рейсовий автобус "Автолюкс", який їхав з боку Одеси влетів у вантажний автомобіль.

Аварія трапилися вранці в четвер, 12 серпня, на трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Ненавмисне і Зелене, повідомляє видання Новини-N.

Причини, за якими пасажирський автобус в'їхав в задню частину вантажного автомобіля, поки невідомі.

Також немає інформації про потерпілих.

На кадрах видно, що передна частина автобуса получілас істотні пошкодження, також у траснпорта розбите лобове скло.

Після аварії на трасі утворилася величезна пробка з автомобілів.

Раніше ми писали, про смертельну аварію між автобусом і фурою.

Близько четвертої години ранку біля смт Любашівка Подільського району пасажирський автобус, який їхав з Молдови до Києва, влетів у зерновоз.

На жаль, не обійшлося без жертв, один пасажир загинув.

Нагадаємо, що автобус повний пасажирів загорівся посеред траси Київ-Одеса: відео НП

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