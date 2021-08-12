На одесской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие

Рейсовый автобус «Автолюкс», который ехал со стороны Одессы влетел в грузовой автомобиль.

Авария случились утром в четверг, 12 августа, на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск между селами Нечаянное и Зеленое, сообщает издание Новости-N.

Причины, по которым пассажирский автобус въехал в заднюю часть грузового автомобиля, пока неизвестны.

Также нет информации о потерпевших.

На кадрах видно, что передная часть автобуса получилас существенные повреждения, также у траснпорта разбито лобовое стекло.

После аварии на трассе образовалась огромная пробка из автомобилей.

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Около четырех часов утра возле пгт Любашевка Подольского района пассажирский автобус, который ехал из Молдовы в Киев, влетел в зерновоз.

К сожалению, не обошлось без жертв, один пассажир погиб.

Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП

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