В Одесі в районі Аркадії горів готель "Вікторія"

Вогняна НП сталася 10 серпня на вулиці Генуезькій №24.

Кадри з місця оприлюднили в телеграм-каналі Новини.LIVE (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Пожежа спалахнула в підвальному приміщенні готелю, загорілася оргтехніка.

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Причиною вогню стало недотримання техніки безпеки під час зварювальних робіт.

На місце виїхали рятувальники, проте вогонь зуміли ліквідувати до їх приїзду.

Про постраждалих інформація не надається, проте судячи з відео, на місце були викликані медики швидкої допомоги.

А тим часом синоптики повідомили, що найближчими днями до Одеси повернеться липнева спека.

11 серпня за прогнозами в місті буде сонячно і без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі 19-21 °С, вдень 30-33 °С. Температура морської води 22-23 °С.

Нагадаємо, що автобус повний пасажирів загорівся посеред траси Київ-Одеса: відео НП

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