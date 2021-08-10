В Одесі в районі Аркадії горів готель "Вікторія"
Вогняна НП сталася 10 серпня на вулиці Генуезькій №24.
Кадри з місця оприлюднили в телеграм-каналі Новини.LIVE (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Пожежа спалахнула в підвальному приміщенні готелю, загорілася оргтехніка.
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Причиною вогню стало недотримання техніки безпеки під час зварювальних робіт.
На місце виїхали рятувальники, проте вогонь зуміли ліквідувати до їх приїзду.
Про постраждалих інформація не надається, проте судячи з відео, на місце були викликані медики швидкої допомоги.
А тим часом синоптики повідомили, що найближчими днями до Одеси повернеться липнева спека.
11 серпня за прогнозами в місті буде сонячно і без опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі 19-21 °С, вдень 30-33 °С. Температура морської води 22-23 °С.
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