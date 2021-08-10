В Одесі в районі Аркадії горів готель "Вікторія"

Вогняна НП сталася 10 серпня на вулиці Генуезькій №24.

Кадри з місця оприлюднили в телеграм-каналі Новини.LIVE (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Пожежа спалахнула в підвальному приміщенні готелю, загорілася оргтехніка.

Причиною вогню стало недотримання техніки безпеки під час зварювальних робіт.

На місце виїхали рятувальники, проте вогонь зуміли ліквідувати до їх приїзду.

Про постраждалих інформація не надається, проте судячи з відео, на місце були викликані медики швидкої допомоги.

А тим часом синоптики повідомили, що найближчими днями до Одеси повернеться липнева спека.

11 серпня за прогнозами в місті буде сонячно і без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі 19-21 °С, вдень 30-33 °С. Температура морської води 22-23 °С.

Нагадаємо, що автобус повний пасажирів загорівся посеред траси Київ-Одеса: відео НП

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