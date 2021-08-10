В Одессе в районе Аркадии горела гостиница «Виктория»
Огненное ЧП произошло 10 августа на улице Генуэзской №24.
Кадры с места обнародовали в телеграм-канале Новини.LIVE (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Пожар вспыхнул в подвальном помещении отеля, загорелась оргтехника.
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Причиной огня стало несоблюдение техники безопасности во время сварочных работ.
На место выехали спасатели, однако огонь сумели ликвидировать до их приезда.
О пострадвших информация не предоставляется, однако судя по видео, на место были вызваны медики скорой помощи.
А тем временем синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Одессу вернется июльская жара.
11 августа по прогнозам в городе будет солнечно и без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 19-21 °С, днем 30-33 °С. Температура морской воды 22-23 °С.
Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП
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