В Одессе в районе Аркадии горела гостиница «Виктория»

Огненное ЧП произошло 10 августа на улице Генуэзской №24.

Кадры с места обнародовали в телеграм-канале Новини.LIVE (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Пожар вспыхнул в подвальном помещении отеля, загорелась оргтехника.

Причиной огня стало несоблюдение техники безопасности во время сварочных работ.

На место выехали спасатели, однако огонь сумели ликвидировать до их приезда.

О пострадвших информация не предоставляется, однако судя по видео, на место были вызваны медики скорой помощи.

А тем временем синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Одессу вернется июльская жара.

11 августа по прогнозам в городе будет солнечно и без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 19-21 °С, днем 30-33 °С. Температура морской воды 22-23 °С.

Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП

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