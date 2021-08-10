На базі відпочинку в Затоці (Одеська область) американець відкрив стрілянину з пістолета
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За словами правоохоронців, стрілянина стала результатом сварки 54-річного жителя однієї з країн Північної Америки зі своєю подругою.
На базі відпочинку в Затоці чоловік почав бурхливо з'ясовувати стосунки зі своєю подругою і коли перехожі вирішили заступитися за жінку, правопорушник почав лаятися, а потім дістав пістолет і вистрілив у повітря. Тоді очевидці викликали поліцію.
На щастя, постраждалих немає.
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Американця затримали, поліцейські оголосили йому підозру за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України і помістили його в ізолятор тимчасового утримання.
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Подія трапилася біля церкви на Ленпоселке.
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