Нове екологічне лихо сталося біля Одеси

10 липня на березі Хаджибейського лиману місцеві жителі виявили «могильник». Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Тисячі мертвих креветок і сотні риб плавали у воді і лежали на березі.

Трупи швидко розкладаються на сонці і виділяють нестерпний запах.

"Хаджибей. Креветки і риба на березі дохла, запах як в пеклі», - йдеться в публікації телеграм-каналу.

Очевидці відразу викликали екологів для фіксування ситуації.

У коментарях люди стверджують, що подібний мор спостерігається вже кілька років поспіль.

Наприкінці минулого місяця екологи також фіксували масовий мор риби в Хаджибейському Лимані. Сотні молодих особин товстолобика, білого амура, коропа і пеленгаса плавали догори черевом в районі селища Наті.

Нагадаємо, що в Одесі виникла загроза прориву дамби Хаджибейського лиману: рівень води досяг критичного

Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа під Одесою, риба плаває догори черевом : кадри НП і що відомо

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