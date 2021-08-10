Нове екологічне лихо сталося біля Одеси
10 липня на березі Хаджибейського лиману місцеві жителі виявили «могильник». Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Тисячі мертвих креветок і сотні риб плавали у воді і лежали на березі.
Трупи швидко розкладаються на сонці і виділяють нестерпний запах.
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"Хаджибей. Креветки і риба на березі дохла, запах як в пеклі», - йдеться в публікації телеграм-каналу.
Очевидці відразу викликали екологів для фіксування ситуації.
У коментарях люди стверджують, що подібний мор спостерігається вже кілька років поспіль.
Наприкінці минулого місяця екологи також фіксували масовий мор риби в Хаджибейському Лимані. Сотні молодих особин товстолобика, білого амура, коропа і пеленгаса плавали догори черевом в районі селища Наті.
Нагадаємо, що в Одесі виникла загроза прориву дамби Хаджибейського лиману: рівень води досяг критичного
Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа під Одесою, риба плаває догори черевом : кадри НП і що відомо
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