Під Одесою знайдені масові поховання вбитих людей
Сотні останків виявили археологи на шостому кілометрі Овідіопольської дороги.
Як
"Ями йдуть з інтервалом в метр, на глибині близько 1,6 м, люди лежать там в кілька шарів. Кати присипали їх мінімально, на 20-30 см землею, а потім прямо в яму починали скидати сміття. Потім звалище гноїлося шарами і зарівнювалося, щоб приховати місце розстрілів", — написав історик на своїй сторінці Фейсбук.
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Бабич зазначив, що тіл настільки багато, що точно визначити терміни закінчення робіт поки неможливо.
"Але ми зобов'язані повернути ці імена в історію міста і перепоховати їх по-людськи", - додав у висновку історик.
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