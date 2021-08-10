Під Одесою знайдені масові поховання вбитих людей

Сотні останків виявили археологи на шостому кілометрі Овідіопольської дороги.

Як розповів історик Олександр Бабич, раніше тут знаходили поодинокі фрагменти тіл, взуття, монети та інші особисті речі, а зараз вченим вдалося розкрити шість траншей з тілами вбитих з ідеологічних міркувань.

"Ями йдуть з інтервалом в метр, на глибині близько 1,6 м, люди лежать там в кілька шарів. Кати присипали їх мінімально, на 20-30 см землею, а потім прямо в яму починали скидати сміття. Потім звалище гноїлося шарами і зарівнювалося, щоб приховати місце розстрілів", — написав історик на своїй сторінці Фейсбук.

Бабич зазначив, що тіл настільки багато, що точно визначити терміни закінчення робіт поки неможливо.

"Але ми зобов'язані повернути ці імена в історію міста і перепоховати їх по-людськи", - додав у висновку історик.

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