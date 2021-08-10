Под Одессой найдены массовые захоронения убитых людей

Сотни останков обнаружили археологи на шестом километре Овидиопольской дороги.

Как рассказал историк Александр Бабич, раньше здесь находили одиночные фрагменты тел, обувь, монеты и другие личные вещи, а сейчас ученым удалось вскрыть шесть траншей с телами убитых по идеологическим соображениям.

«Ямы идут с интервалом в метр, на глубине около 1,6 м, люди лежат там в несколько слоев. Палачи присыпали их минимально, на 20-30 см землёй, а потом прямо в яму начинали сбрасывать мусор. Потом свалка навозилась слоями и заравнивалась, чтоб скрыть место расстрелов", — написал историк на своей странице Фейсбук.

Бабич отметил, что тел настолько много, что точно определить сроки окончания работ пока невозможно.

"Но мы обязаны вернуть эти имена в историю города и перезахоронить их по-человечески", - добавил в заключении историк.

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