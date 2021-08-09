Под Одессой при странных обстоятельствах найден тело человека

Мужчину без каких-либо признаков жизни обнаружили вечером 8 августа. Его труп находился салоне автомобиля на водительском сидении в селе Алестово в районе Хаджибейского лимана. Об этом пишет Украинская служба информации со ссылкой на источники в полиции.

В издании отмечают, что накануне в полицию поступило сообщение о подозрительном белом автомобиле ВАЗ-2107 у водоема.

Подробностей происшествия от правоохранительных органов нет. В деле ведется следствие.

Ранее мы писали, что гражданин РФ до смерти напугал прохожих, когда устроил стрельбу из пистолета на одесской улице.

Происшествие случилось на Ленпоселке.

Местные жители услышали стрельбу недалеко от церкви и вызвали полицию. Патрульные приехали и задержали стрелка. Мужчина признался в содеянном. Пистолет лежал в его автомобиле «Инфинити».

Напомним, что на пляже в Одессе случилась трагедия с отдыхающим: "заметили у пирса"

Как сообщала Politeka, загадочная трагедия под Одессой, рядом находится ночной клуб: кадры

Также Politeka сообщала, что трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео: отдыхающим было безразлично