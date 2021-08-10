Потрапляючи в громадський транспорт, люди ніби стають більш агресивними

Про сутички між пасажирами видання Politeka.net писало неодноразово і ось стався новий інцидент.

Без пригод не обійшлося в маршрутці №220.

Відео бійки очевидці розмістили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо" (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Хто став ініціатором конфлікту незрозуміло. Відео починається з моменту, коли двоє чоловіків луплять третього, при цьому один чоловік утримує свою жертву, а другий завдає йому жорсткі удари по голові.

Бійку обурено коментують інші пасажири, закликаючи хуліганів заспокоїтися.

Точно про причину конфлікту не відомо, але в пабліку відзначають, що розборки трапилися за місце для сидіння.

"Мабуть бій був за сидячі місця", - йдеться в повідомленні.

У коментарях люди почали обговорювати бійку.

«А всі спокійно спостерігають? Поліцію викликали або тільки відео знімали???»,

«Жерсть»,

"У світі тварин»,

"Їм просто робити нічого дикуни з лісу втекли, краще літнім людям місце поступилися, а не в морду били», -пишуть в мережі.

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